Weil er mit seinem Moped recht flott unterwegs war und zudem das Rotlicht einer Ampel missachtete, fiel am Dienstagabend ein Zweiradfahrer im Bereich Wunderburg einer Streife der Verkehrspolizei auf. Bei der Überprüfung des 31-Jährigen stellte sich heraus, dass er eine geringe Menge Drogen dabei hatte und unter Drogeneinwirkung gefahren war. Zudem hatte er keine gültige Fahrerlaubnis zum Führen des Kleinkraftrads.

Unbekannte gehen Mercedes an

Am Dienstagmorgen gegen 4.50 Uhr konnte ein Zeuge in der Dr.-Robert-Pfleger-Straße mehrere Personen dabei beobachten, wie sie sich an einem dort seit längerer Zeit abgestellten Mercedes zu schaffen machten. Als sie den Zeugen entdeckten, rannten die Personen weg. Der Halter des abgestellten Mercedes musste dann feststellen, dass die hintere Scheibe eingeschlagen war und Kotflügel, Motorhaube und weitere Teile von dem Fahrzeug abgebaut waren. Da die Täter gestört wurden, ließen sie die Fahrzeugteile zurück. Aus dem Fahrzeuginneren wurden Werkzeug und ein Werkzeugkoffer entwendet. Sachschaden entstand in Höhe von 5000 Euro. Zeugen melden sich bei der Polizei unter Telefon 0951/9129-210. pol