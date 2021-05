„Wir plappern zuviel. Gerade auch in Kirchen und gerade auch an der Uni.“ Das meint das Team, das die ökumenischen Universitätsgottesdienste organisiert. Deshalb laden die Evangelische Studierendengemeinde und die Katholische Hochschulgemeinde Bamberg am Sonntag, 9. Mai, um 19 Uhr zum Uni-Gottesdienst ohne Worte unter dem Titel „Sturmstillung“ ein. Viele Gesten, Bilder, bewegte Bilder und improvisierte Musik erwarten dann die Besucher in der Erlöserkirche am Kunigundendamm. Gestaltet wird der Gottesdienst von Steffi Bühler und Pfarrer Thomas Braun (esg). Den musikalischen Part übernehmen Konrad Buschhüter ( Keyboard ) und Johannes Klütsch ( Percussion ). Die Erlöserkirche ist groß genug, so dass die vorgeschriebenen Abstände mehr als ausreichend eingehalten werden können. red