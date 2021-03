Sebastian Schanz

Endlich mal eine Nachricht, die Bamberger Fußgänger , Radfahrer und Autofahrer vereint! Denn ein Verkehrsmittel bringt Fußgänger , Radfahrer und Autofahrer sogar noch mehr auf die Palme: E-Scooter . Vor dem drohenden Ärgernis zahlreich herumflitzender Elektroroller begraben sogar alte Feinde zeitweise ihre Kriegsbeile.

Ob das eines der angestrebten Ziele der Stadt ist, wenn sie nun verkündet, dass ab sofort eine Flotte von 50 dreirädrigen E-Scootern an sechs Standorten in Bamberg über die App Zeus ausleihbar ist? Mit diesem Schritt will die Stadt nun sozusagen ihrem eigenen Ruf gerecht werden. Denn sie wurde deutschlandweit - ja sogar international - bereits als E-Scooter-City abgefeiert, obwohl in Wirklichkeit nur eine statistisch unbedeutende Anzahl von E-Flitzern herumfuhr. Testphasen floppten. Der Start war ungefähr so holperig, wie eine E-Scooter-Fahrt auf dem Pflaster im Welterbe. Doch der Ruf war geboren: Bamberg , die E-Scooter-Stadt. Nun also sollen die 50 Flitzer die Realität an die Theorie heranrollen lassen. Ein vierter Spieler im täglichen "Mensch ärgere Dich nicht" des Straßenverkehrs . Au weh!