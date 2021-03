Die Polizei ermittelt zu einer Unfallflucht am Freitagvormittag in Burgebrach . Eine Autofahrerin war mit ihrem schwarzen VW Golf Plus zum Einkaufen in Burgebrach unterwegs und parkte an verschiedenen Örtlichkeiten. Höchstwahrscheinlich in der Hauptstraße wurde ihr geparkter Pkw angefahren. An der vorderen Stoßstange entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. pol