Am Freitagabend gegen 18 Uhr musste ein 18-jähriger Autofahrer an einer Baustellenampel auf der Staatsstraße bei Sassanfahrt bei Rotlicht anhalten, was ein dahinter fahrender Autofahrer, vermutlich eines dunkelfarbenen Mercedes-Benz , zu spät erkannte . Er fuhr auf des Heck des Anhaltenden auf. Der Verursacher suchte das Weite und ließ einen Sachschaden von rund 300 Euro zurück. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Telefon 0951/9129-310.