Verdächtig kam einem Anwohner am Samstag gegen Mitternacht ein Fahrradfahrer vor, der sich an einem geparkten Renault Clio aufhielt. Der Zeuge verständigte die Polizei . Es stellte sich heraus, dass an dem Auto der rechte Vorder- und Hinterreifen zerstochen wurde. Der unbekannte Radler fuhr in Richtung Heiligenstadt davon.