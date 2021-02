Ein in der Memmelsdorfer Straße geparkter VW Golf ist in der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigt worden. Ein Unbekannter zerkratzte die rechte Seite des Autos und hinterließ so einen Schaden von 2000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0951/9129-210. pol