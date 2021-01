Schaden in Höhe von 500 Euro hinterließ ein unbekannter Täter an einem geparkten Seat in Scheßlitz . Der Unbekannte zerkratzte in der Nacht auf Dienstag den im Gügelweg geparkten Pkw an der Fahrertür. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Landkreispolizei unter Telefon 0951/9129-310.