Einen Holzzaun fuhr ein unbekannter Lkw-Fahrer am frühen Dienstagmorgen in Unterköst um. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle . Der Schaden am Zaun beträgt 1000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Telefon 0951/9129-310.