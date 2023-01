Der Vorsitzende des Regierungsbezirks Oberfranken des Bayerischen Vieh- und Fleischhandelsverbandes, Werner Göppner, hat auf die aus seiner Sicht „unausgewogenene und vollkommen einseitige Betrachtungsweise, mit der Grundstücksspekulanten und die Fraktion Volt/ÖDP/Bambergs Mitte die Debatte um den Erhalt des Bamberger Schlachthofs führen“, reagiert. In einer Pressemitteilung weist er auf die Bedeutung des Schlachthofs für die Region und die Versorgung der Bevölkerung mit hochwertigen Lebensmitteln hin.

„Sind sich diese Politiker überhaupt darüber im Klaren, dass nicht nur die Mehrheit der Bamberger, sondern auch insge-samt die Mehrheit der Bundesbürger keine Vegetarier sind und dass die Bürger in Bamberg deshalb ein elementares Interesse am Erhalt des Schlachthofs haben? Wie sollen Bambergs Metzgereien und die vielen Hotels und Gaststätten in Bamberg und Umgebung nachhaltig versorgt werden, wenn der Schlachthof schließt? Wir finden es unverantwortlich, mit welch scheinheiligen Argumenten die Grundstücksspekulanten, die lieber heute als morgen den Schlachthof schließen würden, um dort teure Wohnungen oder Designerbüros entstehen zu lassen, diese Debatte führen“, so Werner Göppner.

Bürgerbegehren infrage gestellt

Ihn ärgere besonders, dass zur Durchsetzung der Minderheitsinteressen nun das Vehikel eines Bürgerbegehrens genutzt wird: „Es ist doch ein altbekanntes Phänomen, dass bei diesen Themen politische Randgruppen ihre Interessen so verfolgen, dass die Bevölkerung auf einmal vor vollendete Tatsachen gestellt wird.“

So habe die Stadt Bamberg selbst festgestellt, dass 80 Prozent der in Bamberg geschlachteten Schweine aus einem Umkreis von 150 km kommen. Ähnliche Zahlen gelten für die in Bamberg geschlachteten Rinder. Das seien handfeste Argumente für den Erhalt des Schlachthofs .

„Die notwendigen Investitionen in den Schlachthof sind darstellbar, das wurde auch in der Vergangenheit nicht infrage gestellt. Wie sollen die kurzen Transportwege, die im Sinne des Tierschutzes von allen Beteiligten einschließlich unserer Kollegen gefordert werden, nach einer Schließung gewährleistet werden?“, fragt Werner Göpp-ner abschließend. red