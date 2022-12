Unangepasste Geschwindigkeit führte am frühen Sonntagmorgen beim Ausfahren von der A 73 bei der Ausfahrt Breitengüßbach-Süd für den 39-jährigen Fahrer eines Audi dazu, dass er nach links von der Fahrbahn abkam und auf der Verkehrsinsel zwei Leitpfosten sowie ein Verkehrszeichen umfuhr. Der Fahrer blieb unverletzt, der Gesamtschaden wird auf ca. 9000 Euro geschätzt.

Autobahnkreuz: nicht mit Glatteis gerechnet

Für die Verkehrsverhältnisse zu schnell fuhr am Sonntagabend der 65-jährige Fahrer eines Mercedes, als er von der A 70 aus Richtung Würzburg kommend auf die A 73 in Richtung Nürnberg wechseln wollte. Im Überleitungsast geriet er ins Schleudern und stieß gegen die Leitplanke. Er wurde nicht verletzt, der Gesamtschaden wird auf ca. 6000 Euro geschätzt.

In der Kurve die Kontrolle verloren

Auch die 33-jährige Fahrerin eines Skoda fuhr zu schnell, als sie am Sonntagabend die A 73 an der Ausfahrt Breitengüßbach-Nord verlassen wollte. In der Rechtskurve verlor sie die Kontrolle und schleuderte in die rechte Leitplanke. Sie blieb unverletzt. Der Schaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. pol