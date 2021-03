Am Donnerstag gegen 11.15 Uhr verursachte eine 65-Jährige hohen Sachschaden an geparkten Autos. Sie befuhr die Coburger Straße und fuhr mit ihrem BMW aus Unachtsamkeit auf einen geparkten Mazda auf. Dieser wurde auf einen davor geparkten Polo geschoben. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 20 000 Euro.

Woher stammt das wertvolle Parfum?

Bei einer Personenkontrolle durch die Polizei Donnerstagnacht gegen 23 Uhr machten zwei 44 und 48 Jahre alte Männer unglaubwürdige Angaben über die Herkunft mehrerer Parfums in ihrer mitgeführten Tasche. Daraufhin wurde bei den beiden auch eine Wohnungsdurchsuchung durchgeführt. Dort stellten die Beamten hochwertiges Parfum im Wert von rund 1800 Euro sicher. Die beiden Männer gaben an, sie hätten dieses von einem Mann am Bahnhof in Nürnberg erworben. Die Ermittlungen dauern an.

Erst getrunken,

dann geschlagen

Am Donnerstagabend gegen 19 Uhr kam es in einer Wohnung in der Jäckstraße zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, die in einer heftigen Schlägerei endete. Der Grund dafür war der eintreffenden Polizeistreife schnell klar: Beide waren alkoholisiert. Während der 42-Jährige mit leichten Verletzungen davonkam, musste sein 34-jähriger Kontrahent im Klinikum behandelt werden. pol