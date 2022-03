„Frei“ – mit diesem bewusst offen gehaltenen Titel laden katholische und evangelische Kirchengemeinden zum 10. Mal zu ökumenischen Alltagsexerzitien in der Fastenzeit ein. Über 100 Gemeinden im Erzbistum Bamberg und Kirchenkreis Bayreuth machen an diesem Bestandteil der geistlichen Gestaltung der Wochen bis Ostern mit. Rund 200 Personen engagieren sich in der Leitung der Exerzitiengruppen, die bei Präsenztreffen die täglich gemachten Erfahrungen mit einer halbstündigen Auszeit, mit Gebet, schöpferischer Ruhe, und Glaubensimpulsen vertiefen. In Bamberg etwa für die Pfarreien St. Martin und St. Stephan, deren Gruppe aus rund 20 Personen von Hortensia Rumer und Thekla Banzhaf geleitet wird.

„Kurzfristig können Interessierte noch dazukommen“, weisen die beiden Frauen auf den Gruppentreff am heutigen Donnerstag um 19 Uhr im Gemeindezentrum St. Josef/Hain hin. Sie arbeiten auch mit dem neuen Begleitbuch zu den Alltagsexerzitien, das bereits über 2000 Mal verkauft wurde. Und dann gibt es noch eine Online-Variante dieser geistlichen Übung: „Erfahrungsgemäß machen eine Unmenge von Leuten mit, die Online-Exerzitien haben eine große Verbreitung von Flensburg bis zum Genfer See“, sagt Pastoralreferentin Susanne Grimmer, Referentin für Spiritualität im Erzbischöflichen Ordinariat. Sie verantwortet zusammen mit der Haßfurter Pfarrerin Doris Otminghaus die Online-Exerzitien. Das heißt, dass diese beiden Begleiterinnen die Internetplattform gestalten und die Teilnehmer betreuen. Darüber hinaus stehen weitere geistliche Begleiter aus der katholischen und evangelischen Kirche zur Verfügung, die während der Exerzitien persönlich für die Einzelnen da sind. „Bis zum 12. März kann man sich dafür noch anmelden“, regt Grimmer eine Teilnahme an.

Susanne Grimmer begrüßte auch die zahlreichen Besucher in der Kirche St. Josef/Hain, die zum offiziellen Eröffnungsgottesdienst der ökumenischen Alltagsexerzitien zusammengekommen waren. „Frei, Freiheit ist ein Thema, dass brennend und schmerzlich sein kann und durch die Ereignisse in der Ukraine greifbar ist“, erklärte Grimmer. Es gelte nun für die nicht vom Krieg betroffenen Menschen, „Ballast abzuwerfen und nicht nur um sich selbst zu kreisen“. „Ökumene entwickelt sich weiter“, fügte die Pastoralreferentin hinzu.

Eine Aussage, die in Erzbischof Ludwig Schick und Regionalbischöfin Dorothea Greiner sichtbar wurde. Die beiden Kirchenvertreter leiteten die Liturgie, in der während der Fürbitten eine Schweigeminute für die Ukraine nicht fehlte. Die Liturgen griffen den Begriff Freiheit in ihren Predigten auf. Erzbischof Schick unterschied „ Freiheit für ...“ und „ Freiheit von ...“: „ Freiheit für ... ist Freiheit des Denkens und des Herzens, das sich öffnet für andere, für Notleidende am Rande“, betonte er. Und: „ Freiheit für ... ist anstrengend, Freiheit von ... ist eine Falle!“ Die Alltagsexerzitien in der Fastenzeit seien ein Einüben in die Freiheit für ...: „Die Exerzitien sollen helfen, frei zu werden für die Liebe zu anderen, und frei zu werden, die eigene Freiheit zu gebrauchen“, fügte Schick hinzu.

Bischöfin Greiner ergänzte, dass „diese Freiheit uns allen durch Gottes Geist geschenkt ist, bedarf jedoch der Einübung.“ Alltagsexerzitien seien „Übungen mitten im Alltag“: „Es ist eine hilfreiche geistliche Übung, wenn ich Schmerzen habe, Gott zu danken für jedes Körperteil, das mir nicht weh tut, und innerlich zu singen“, brachte Greiner ein praktisches Übungsbeispiel. Nichts befreie so sehr als Gotteslob. Und nichts sei so sehr „Zeichen unserer durch Christus geschenkten Freiheit “.