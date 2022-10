Die Willy-Aron-Gesellschaft Bamberg lädt gemeinsam mit der VHS Bamberg-Land zur inzwischen neunten Zivilcourage-Rede am Dienstag, 11. Oktober, um 19 Uhr ein. Die Veranstaltung findet online statt.

Täglicher Kampf gegen Nazis

Mit ihr wird an Willy Aron erinnert, der sich schon vor 1933 mit Zivilcourage überzeugungsstark in den Tageskampf gegen die Nazis stürzte.

Als junger jüdischer Rechtsreferendar trat Aron mit seinem Mut gegen die Nationalsozialisten und für eine menschenwürdige Demokratie ein und erlangte überregionale Bekanntheit. Er wurde der erste Bamberger, den die Nazis im KZ Dachau ermordeten.

Überlebender berichtet

Roman Haller aus München überlebte die Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten . Er wird über sein Leben und Überleben sprechen, das unter anderem durch seinen Lebenswillen und die Leidensfähigkeit seiner Eltern und einer Gruppe jüdischer Menschen möglich war. Abschließend widmet sich Roman Haller der Frage, was es heute an Zivilcourage braucht, damit ein förderliches Zusammenleben in unserer Gesellschaft möglich ist.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter vhs-bamberg-land.de/programm/ein-holocaust-berlebender-berichtet-ueber-seinleben--488-C-6468941. red