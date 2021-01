Das Colloquium Historicum Wirsbergense (CHW) lädt für den morgigen Samstag, 30. Januar, 18 Uhr, zu einem Online-Vortrag ein. Der Kunsthistoriker Robert Schäfer, Hirschaid, referiert unter dem Titel "Boomtown Coburg" über das Bauen in der herzoglichen Residenzstadt am Vorabend des Ersten Weltkriegs . Die Zugangsdaten für den Vortrag findet man auf der Homepage unter http://www.chw-franken.de bei der Veranstaltungsankündigung. Dort ist auch angegeben, wie man sich via Telefon einwählen kann. red