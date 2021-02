Am Montagabend kurz vor 20.30 Uhr meldete die Bekannte eines 23-Jährigen der Polizei , dass sie sich Sorgen um diesen mache, weil er eine Prüfung nicht bestanden hatte und dies nicht verkrafte. Die Beamten trafen den Mann daraufhin zu Hause schlafend an. Als der 23-Jährige aufgrund von Selbstgefährdung in einer Einrichtung untergebracht werden sollte, leistete er massiven Widerstand gegen die Polizeistreife . Zunächst schlug, trat und kratze er die Beamten, schließlich versuchte er mit aller Kraft, an deren Dienstwaffen zu gelangen. Nur durch enormen Kraftaufwand konnte der Mann fixiert und ins Klinikum gebracht werden. Bei der Blutentnahme, die durchgeführt wurde, weil der Verdacht bestand, dass der Mann unter Drogeneinfluss handelte, leistete dieser erneut Widerstand und forderte die Beamten auf, ihn zu erschießen.

Zwei Beamte verletzt

Durch die Angriffe wurden zwei Beamte leicht verletzt, der Mann wurde im Klinikum St. Getreu untergebracht. Er muss sich nach seiner Entlassung wegen zahlreicher Delikte gegen die Polizeibeamten , unter anderem wegen Widerstand, Körperverletzung und Beleidigung verantworten. red