Unbekannte erbeuteten am Mittwoch und Donnerstag bei zwei telefonischen Betrugsmaschen in Bamberg jeweils mehr als 30.000 Euro .

Bereits am Montag in den Abendstunden rief eine „Frau Weiß“ erstmals bei einer 79-jährigen Bambergerin an, teilte die Polizei mit. Sie gab vor, von der örtlichen Kriminalpolizei zu sein und forderte vehement die Überprüfung der Wertgegenstände der Seniorin, da es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei und die Einbrecher auch mit den Banken zusammenarbeiten würden. Aus Angst um ihr Erspartes hob die geschockte Rentnerin in den folgenden Tagen mehr als 30.000 Euro ab und übergab das Geld am Mittwochnachmittag, gegen 15.30 Uhr, an einem Spielplatz in der Panzerleite an eine vermeintliche Polizeibeamtin. Diese entfernte sich im Anschluss zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die Geldabholerin wird wie folgt beschrieben: ungefähr 30 Jahre alt und 175 Zentimeter groß, schlanke Figur, dunkelbraune, glatte Haare, zum Pferdeschwanz gebunden; sie trug eine schwarze Jogginghose und ein schwarzes Oberteil mit kurzen Ärmeln

Die Masche mit dem Unfall

Mit einer anderen bekannten Masche kontaktierten Unbekannte am Mittwochvormittag ein Ehepaar aus dem Landkreis Bamberg . Deren Tochter habe angeblich einen tödlichen Unfall verschuldet und müsse nun eine hohe Kaution bezahlen, um freizukommen. Aus Sorge um die Tochter übergaben die Eheleute das Geld am vereinbarten Treffpunkt in der Bamberger Ottostraße an einen Mann, der mit der Beute um 11.45 Uhr unerkannt in Richtung Mühlwörth flüchtete. Seine Beschreibung: etwa 30 Jahre alt und 178 Zentimeter groß, schlanke Figur und kurze Haare. Er trug eine blau verspiegelte Sonnenbrille und sprach mit ausländischem Akzent.

Die Kripo bittet in beiden Fällen um Hinweise. Wer zu den genannten Zeiten im Bereich der Panzerleite beziehungsweise Ottostraße verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden. pol