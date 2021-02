Ihr Trekkingrad (grau, mit blauer Aufschrift) im Wert von 1100 Euro vermisst eine Bambergerin, die das Rad am Freitagmorgen am Fahrradständer vor dem Klinikum abgestellt hatte. Als sie am Dienstagnachmittag aus dem Krankenhaus entlassen wurde, musste sie feststellen, dass ihr Rad verschwunden war. Täterhinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter Telefon 0951/9129-210 entgegen.

Unbekannte verkratzen geparkten Ford

Zwischen Montag- und Dienstagnachmittag verkratzten Unbekannte einen in der Pestalozzistraße abgestellten schwarzen Ford Fiesta an der linken hinteren Tür. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Zeugin notierte

das Kennzeichen

Am Dienstag gegen 15.15 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie eine etwa 40- bis 50-jährige BMW-Fahrerin einen geparkten Audi in der Luitpoldstraße anfuhr. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 500 Euro zu kümmern, entfernte sich die Unfallverursacherin . Die Zeugin konnte dem Halter des beschädigten Fahrzeugs das Kennzeichen mitteilen. pol