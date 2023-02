Das Erzbistum trauert um den früheren Bamberger Domkapitular und langjährigen Leiter des katholischen Büros in Bayern, Prälat Valentin Doering. Er starb am Mittwoch im Alter von 81 Jahren.

Seit 1969 Priester

Valentin Doering wurde am 4. Mai 1941 in München geboren. Die Priesterweihe empfing er am 29. Juni 1969. Erzbischof Elmar Maria Kredel ernannte ihn am 27. April 1978 zum Domvikar und stellvertretenden Leiter des Seelsorgeamtes.

1983 wurde Doering schließlich zum Domkapitular und Leiter der Hauptabteilung Seelsorge berufen. Dieses Amt hatte er bis zu seiner Ernennung als Leiter des katholischen Büros Bayern vom 1. Februar 1994 bis zum 31. Oktober 2006 inne.

Requiem in Lederdorn

Für sein Wirken wurde Doering vielfach ausgezeichnet. Bereits am 30. März 1990 wurde er zum Päpstlichen Ehrenprälaten ernannt. Papst Benedikt XVI . ernannte ihn am 22. Juli 2006 zum Apostolischen Protonotar. Dies ist die höchste Prälatenwürde.

Zuletzt wohnte er in Furth im Wald im Bistum Regensburg , wo er auch im Ruhestand als Seelsorger tätig war. Das Requiem feiert Diözesanadministrator Weihbischof Herwig Gössl am Montag, 20. Februar, um 14 Uhr in Lederdorn (Gemeinde Chamerau). Anschließend ist die Beisetzung. red