Der brutale Mord an einer Polizistin und einem Polizisten bei einer Routinekontrolle am 31. Januar in Kusel, Rheinland-Pfalz, hat auch die bayerische Polizei schwer erschüttert. Als Zeichen der Solidarität und Anteilnahme haben sich deshalb am Freitag auch die Bamberger Dienststellen in der Schildstraße an der Schweigeminute der rheinland-pfälzischen Polizei beteiligt.

Ab 10 Uhr gedachte unter anderem auch die Wasserschutzpolizei der Kollegen. Eine Delegation der bayerischen Bereitschaftspolizei (Bepo) um Polizeipräsident Udo Skrzypczak beteiligte sich ebenso stellvertretend für alle Auszubildenden und alle Angehörigen der Bereitschaftspolizei in Bayern am Bamberger Präsidium in der Pödeldorfer Straße an der Gedenkminute. red