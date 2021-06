Vier Kolosse liegen zurzeit im Bamberger Hafen . Es sind die je 940 Tonnen schweren Phasenschiebertransformatoren für das Würgauer Umspannwerk. Einer ist bereits verladen auf dem 112,5 Meter langen Transportgespann, dessen Start mehrmals wegen fehlender Genehmigung der Überquerung von zwei Brücken nicht erfolgen konnte. Der zweite lagert am Kai und hängt noch am großen Spezialkran.

Inzwischen ist auch das zweite Schiff mit den weiteren zwei Transformatoren an Bord im Bamberger Bayernhafen angekommen. Im Hafen Linz in Österreich wurde es beladen und hat über die Donau und den Rhein-Main-Donau-Kanal den Bamberger Hafen erreicht. Es ist die ungarische „Johanna“, die darauf wartet, dass ihre zwei Kraftprotze entladen werden.

1360 PS im Schneckentempo

Am heutigen Dienstagabend gegen 21 Uhr soll es nun endlich losgehen. Der Transport wird von den vorne und hinten angekoppelten Lastwagen mit je 680 PS vom tiefer liegenden Kai in die Hafenstraße gezogen und geschoben. Hier wird umgekoppelt, so dass beide Lkws Richtung Kreisel fahren, diesen auf den ausgelegten Stahlplatten durchqueren und durch die nächsten Ampeln, die beide nach außen versetzt wurden, auf den Zubringer zur Autobahn 70 gelangen. Auf dieser fahren sie dann mit einer Geschwindigkeit von bis zu 20 Stundenkilometern bis zum Bamberger Kreuz und biegen auf die A 73 Richtung Nürnberg ab. Aber schon an der Ausfahrt Memmelsdorf verlassen sie die Autobahn wieder und fahren nun auf der Bundesstraße 2190 an Schloss Seehof und Memmelsdorf vorbei durch Drosendorf bis Straßgiech. Hier werden sie am nächsten Tag auf einen sogenannten Selbstfahrer umgeladen, mit dem es dann weitergeht nach Würgau .

Die Umleitungen und Sperrungen der Autobahnen und Bundesstraßen sollen nach Angaben des Umspannwerks Tennet ab Dienstagabend und für die nächsten Tage gelten.