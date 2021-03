Um nicht einen auf der Fahrbahn liegenden toten Dachs zu überrollen, zog am Dienstag kurz nach Mitternacht ein Opel-Fahrer auf der A 73 stark nach links. Er prallte in die Mittelschutzplanke und wurde durch den sich öffnenden Airbag leicht verletzt. Ein auf der Gegenfahrbahn in Richtung Norden fahrender Pkw wurde durch herumfliegende Trümmerteile beschädigt. Der Sachschaden summiert sich auf rund 7000 Euro.