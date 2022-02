Der Künstler und Autor Paul Maar (*1937) ist vor allem durch das Sams international bekannt geworden. Doch Paul Maar kann und ist mehr als das Sams. Die Ausstellung in der Stadtgalerie Bamberg – Villa Dessauer, Hainstraße 4a, will einen Einblick in sein Leben und Werk geben. Man begegnet hier dem kleinen Troll Tojok, den Opodeldoks, dem kleinen Känguru, Lippel, Anne, natürlich dem Sams und noch vielen weiteren Figuren aus den Geschichten von Paul Maar . Auch bisher unveröffentlichte Werke und Fotografien zeigen die Vielfalt in Paul Maars künstlerischem Schaffen. Es ist eine Ausstellung natürlich für Kinder und für alle, die mit Paul Maars Büchern aufgewachsen sind, die im Herzen Kind geblieben sind oder die den Künstler und sein Schaffen neu entdecken wollen.

Malwettbewerb

Aber auch selbst kreativ werden ist jetzt angesagt: Pünktlich zu den Faschingsferien startet nämlich ein Malwettbewerb zur Ausstellung . Teilnehmen können junge Menschen zwischen drei und 16 Jahren. Einsendeschluss ist der 27. März. Zu gewinnen gibt es für die drei Sieger je ein handsigniertes Buch von Paul Maar mit persönlicher Widmung. Anregungen und alle Einzelheiten zum Malwettbewerb sind auf der Museums-Website oder direkt in der Ausstellung selbst zu finden. Dort wird es Ende der Woche auch ganz neu ein kleines Begleitheft zur Ausstellung geben, die bis zum Ende der Osterferien (24. April) verlängert wurde. Sie ist nun in den Faschings- und Osterferien von Dienstag bis Sonntag und feiertags von 12 bis 18 Uhr zu sehen, außerhalb der Ferien von Donnerstag bis Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Für Besucher gilt aktuell die 3G-Regel. Außerdem ist an jedem ersten Sonntag im Monat Familiensonntag. Mehr Infos gibt es auf www.museum.bamberg.de. red