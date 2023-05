„Wie war Ihr erster Schultag ?“, „Wie haben Sie die Wiedervereinigung erlebt?“, „Wie sind Sie zu Ihrem Beruf gekommen?“. Fragen wie diese bildeten den Aufhänger für angeregte Gespräche zwischen der Generation unter 25 und der Generation über 65.

In einem moderierten Dialog kamen die Älteren mit den Schülerinnen und Schülern ins Gespräch. „Wir müssen raus aus unserer kleinen Blase und wieder mehr über den eigenen Tellerrand hinausschauen“, formulierte VHS-Leiterin Anna Scherbaum die Idee des Generationentisches. Die Volkshochschule sei der geeignete Ort, um sich auf Augenhöhe zu begegnen und den eigenen Erfahrungsschatz einzubringen.

Bürgermeister Wolfgang Metzner lobte in seinem Grußwort als Schirmherr die Veranstaltung, die den sozialen Zusammenhalt in der Stadt fördere. Mit großem Engagement nahm er selbst Platz, hörte zu und erzählte von historischen Ereignissen, die ihn in seinem Leben geprägt haben.

Besonders „krass“ fand ein Jugendlicher die unterschiedlichen Freizeitaktivitäten damals und heute. Eine Seniorin staunte beim Erzählen selbst über die Fülle der Ereignisse, die sie geprägt haben. red