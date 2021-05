An zwei Abenden im Mai bietet der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Bamberg unter dem Motto „Pflegeleichte Gartenkonzepte“ Online-Vorträge an. Am Dienstag, 11. Mai, 19 Uhr, wird Kreisfachberaterin Alexandra Klemisch unter dem Titel „Der Traum vom pflegeleichten Garten“ Tipps zur Gartenpflege geben und Gestaltungsbeispiele vorstellen. Am Dienstag, 18. Mai, 19 Uhr, beleuchtet Kreisfachberaterin Claudia Kühnel unter dem Titel „Gartenschätze trotz Klimakrise – Aus purer Lust am Garten“ die zukünftige Entwicklung von Hausgärten und gibt Empfehlungen, wie diese trotz der Klimaveränderung weiter blühen und gedeihen können. Weitere Infos und Anmeldung unter https://www.kv-gartenbauvereine-bamberg.de/de/jahresprogramm/2020/12/gartenpflegerkurs2.php. red