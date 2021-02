Die Corona-Krise macht der Bamberger Wirtschaft zunehmend zu schaffen. In einem Schreiben an die Verwaltungsratsvorsitzenden der Sparkasse Bamberg , Landrat Johann Kalb und Oberbürgermeister Andreas Starke , bittet das Stadtmarketing Bamberg jetzt eindringlich um eine weitere Tilgungsaussetzung für gewerbliche Kunden als auch für Privatkunden, Selbstständige, Freiberufler, Solounternehmer und Kulturschaffende.

Der Wegfall des Weihnachtsgeschäfts und die perspektivlose Verlängerung des Lockdowns in den Februar hinein hat nach Ansicht vom Stadtmarketing Bamberg nicht nur für viele Unternehmen, sondern auch Privatpersonen dramatische Konsequenzen.

"Schon jetzt kämpfen insbesondere viele kleine Unternehmen und Selbstständige um ihr Überleben und sind äußerst besorgt aufgrund der anhaltend angeordneten Betriebsschließungen", so Stadtmarketingvorsitzender Andreas Jakob in einer Pressemitteilung. Um den Betroffenen in dieser schweren Phase etwas Perspektive und Unterstützung zu bieten, bittet er die Verwaltungsratsvorsitzenden der Sparkasse Bamberg , analog dem Angebot des vergangenen Jahres die Tilgungsaussetzung für drei Monate zu ermöglichen. "Wichtiger noch als die Anzahl derer, welche dieses Angebot nutzen werden, erscheint uns das Signal in die regionale Wirtschaft hinein, dass die Sparkasse und auch die Politik die Sorgen und Nöten der Unternehmerinnen und Unternehmer wahrnimmt und alles denkbar Mögliche tut, um weiteren Schaden von der Wirtschaft abzulenken", so Andreas Jakob. red