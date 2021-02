Einen tiefen langen Kratzer, der sich über die gesamte rechte Fahrzeugseite zieht, stellte ein Autofahrer an seinem in der Kapellenstraße geparkten Skoda Oktavia fest. Der von einem Unbekannten zwischen Mittwochabend, 20.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 7.30 Uhr, angerichtete Schaden wird auf circa 2000 Euro geschätzt. Wem sind an dem grauen Fahrzeug verdächtige Personen aufgefallen? Meldungen nimmt die Landkreispolizei unter der Rufnummer 0951/9129-310 entgegen.