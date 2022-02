Zum 7. Mal richtet das E.T.A.-Hoffmann-Theater in Bamberg die Bayerischen Theatertage aus: Vom 13. bis 28. Mai werden wegweisende, politische, inspirierende Inszenierungen sowie digitale Projekte aus ganz Bayern gezeigt.

Für die Junge Festivalredaktion der 38. Bayerischen Theatertage sucht das Theater Menschen unterschiedlichster Werdegänge und Sichtweisen, die Lust haben, das Festival mit vielfältigen Beiträgen zu begleiten. Besonders würden sich die Veranstalter freuen, wenn die Teilnehmer Begeisterung fürs Theater, kritische Haltungen und kreative Ideen mitbringen. Ein akademischer bzw. journalistischer Hintergrund ist nicht vonnöten, auch Arbeitserfahrung im Theater ist nicht notwendig, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Junge Festivalredaktion wird als Werkstatt zum Ausprobieren und Experimentieren mit verschiedenen Formaten verstanden. Der geschriebene Text muss dabei nicht unbedingt im Mittelpunkt stehen. Es können Kritiken, Interviews oder freie Formate sein, die als Texte oder Audiobeiträge, in Form von Fotografien, Zeichnungen oder als TikTok-Videos

veröffentlicht werden können. Begleitet wird das zehnköpfige Team dabei von zwei erfahrenen Journalistinnen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten zwischen 16 und 30 Jahre alt sein und sich während des Festivalzeitraums vom 13. bis 28. Mai in Bamberg aufhalten können. Geboten wird der Einblick in (theater-) journalistisches Arbeiten, die Möglichkeit, ein Theaterfestival hautnah mitzuerleben und der kostenlose Zugang zu den Festivalveranstaltungen. Bewerber werden gebeten, eine E-Mail an btt22@theater.bamberg.de zu senden, in der kurz beschrieben wird, auf welche Form von Berichterstattung man besonders Lust hat, und der ein Lebenslauf beigefügt ist. Einsendeschluss ist der 15. März 2022.

Bei Rückfragen geben die Verantwortlichen unter der E-Mail btt22@theater.bamberg.de oder unter der Rufnummer 0951/873027 Auskunft. red