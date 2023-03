Es ist eine gute Tradition der Theatergruppe Hirschaid , nach jeder Theatersaison soziale Organisationen und Einrichtungen zu unterstützen.

In diesem Jahr gehen 1000 Euro an den Zirkus Giovanni in Bamberg, der Kindern und Jugendlichen aus schwierigen familiären und sozialen Verhältnissen Hilfe und Unterstützung bietet. Weitere 1000 Euro erhält der Verein Regnitztaler Weihnachtsmann der Gemeinden Hirschaid , Strullendorf und Altendorf, um Kindern, die zu Weihnachten keine Geschenke bekommen, einen Wunsch zu erfüllen. red