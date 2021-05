Aufgrund der gesteigerten Nachfrage, den verbesserten Inzidenzwerten und den damit verbundenen Öffnungsschritten hat sich das BRK in Bamberg entschlossen, sein Corona-Testangebot zu erweitern. Los geht es am Sonntag, 9. Mai, mit einem „Muttertagsangebot“ von 9 bis 11 und am Abend von 18 bis 20 Uhr. Ab nächster Woche werden der Mitteilung zufolge dann fest die folgenden Öffnungszeiten gelten: Dienstag 19 bis 21 Uhr, Donnerstag 19 bis 21 Uhr, Freitag 18 bis 21 Uhr, Sonntag 9.30 bis 11 Uhr und 18 bis 20 Uhr. Das BRK-Testzentrum befindet sich am Paradiesweg 1, Onlineanmeldung unter www.test-bamberg.de. Auch ein spontaner Besuch ist möglich, dieser ist dann aber im Zweifel mit Wartezeit verbunden. red