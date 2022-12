Über eine Spende zur Weihnachtszeit von der Firma TeleSys Kommunikationstechnik GmbH durfte sich das Jugendrotkreuz (JRK) des Bayerischen Roten Kreuzes Kreisverband Bayreuth freuen. Der IT- und Kommunikationstechnik-Dienstleister aus Breitengüßbach bei Bamberg spendete 1000 Euro an die Nachwuchsorganisation des Roten Kreuzes in Bayreuth und fördert damit die vielfältigen Aufgaben des JRK.

Mit altersgerechter Erste-Hilfe-Ausbildung führt das JRK junge Menschen in die Welt des Roten Kreuzes ein und gewinnt die zukünftigen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer von Morgen. Im kommenden Jahr wirkt das JRK gemeinsam mit anderen Rot-Kreuz-Gemeinschaften an der Organisation einer Ferienfreizeit für Kinder und Jugendliche mit Handicap aus der Region Bayreuth mit.

Matthias Müller ( Geschäftsführer TeleSys) und Katharina Schmaus (Prokuristin & Marketing TeleSys) übergaben die Spende für das JRK stellvertretend für Alexandra Küfner, die Leiterin der Jugendarbeit des BRK-Kreisverbandes Bayreuth, an Kreisgeschäftsführer Markus Ruckdeschel. Das Jugendrotkreuz aus Bayreuth und der BRK Kreisverband Bayreuth bedankten sich herzlich für die großzügige Unterstützung. red