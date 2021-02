Ein verbotener Teleskopschlagstock wurde am Freitagnachmittag bei der Kontrolle eines 30-Jährigen durch Schleierfahnder der Autobahnpolizei auf der A 70, am Parkplatz Paradiestal-Süd, in dessen Fahrzeug aufgefunden und sichergestellt. Eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz kommt nun auf ihn zu.