Knapp 100 Schüler aus Strullendorf, Baunach und Memmelsdorf haben am zweiten MINT-Wandertag am Cleantech-Innovation-Park teilgenommen. Dort konnten sie laut Pressemitteilung des Landratsamtes eigene Kompetenzen, Interessen und Fähigkeiten in den Breichen der Mathematik, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Technik (MINT) entdecken. Ermöglicht hatten das unter Koordination des Bildungsbüros des Landkreises die Unternehmen Bosch, Brose und Wieland.

Während des Vormittags konnten die Jugendlichen in drei jeweils etwa eineinhalbstündigen Workshops Elektro- und Pneumatikschaltungen aufbauen und prüfen sowie selbst ein Getriebe mithilfe einer AR-Anwendung montieren. Mit großartiger personeller Unterstützung begleiteten die Unternehmen das Vorhaben, so dass die Schüler die Chance hatten, individuelle Fragen zu stellen und die Unternehmen kennenzulernen. „Viel besser als in der Schule erklärt“, war häufig die Rückmeldung der Jugendlichen. Hemmschwellen zu bisher unbekannten und vielleicht auch ungeliebten Themenfeldern wurden so reduziert. Nicht zuletzt entstanden Kontakte für künftige Praktika, die in der Mittelschule verpflichtend sind.

Initiative gegen den Fachkräftemangel

Der MINT-Wandertag ist ein Projekt des künftigen MINT-Netzwerks der Region Bamberg . Gemeinsam mit dem Arbeitskreis Schule-Wirtschaft initiiert das Bildungsbüro des Landkreises das neue Netzwerk. Mit weiteren Aktionen will das Netzwerk niedrigschwellige Zugangsmöglichkeiten für Jugendlichen zu in den MINT-Bereich schaffen. Dies ist nach Aussage der Verantwortlichen ein wichtiger Baustein, um dem zunehmenden Fachkräftemangel in den betroffenen Bereichen entgegenzuwirken.

Der Erfolg der Veranstaltung ist auch den Verantwortlichen des Cleantech-Innovation-Parks in Hallstadt zu verdanken, der Räume und Verpflegung zur Verfügung stellte. Auch die Offenheit und Unterstützung durch die Schulleitungen sowie die begleitenden Lehrkräfte der Mittelschulen Strullendorf, Baunach und Memmelsdorf waren Erfolgsfaktoren. In folgenden Workshops konnten sich die Jugendlichen ausprobieren: Montage und Demontage eines Getriebes mittels AR-Anwendung, Aufbau und Testung von Elektroschaltkreisen, Aufbau und Testung von Pneumatikschaltungen. red