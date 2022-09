TV Oberfranken sendet am Sonntag, 25. September, um 7 Uhr, 9 Uhr, 11 Uhr und 14 Uhr einen Gottesdienst aus der Erlöserkirche in Bamberg . Der Gottesdienst wurde dazu schon vorab aufgezeichnet.

Um 10 Uhr kann der Gottesdienst zudem in der Erlöserkirche am Kunigundendamm mitgefeiert werden. Er wird von einem ökumenischen Team mit Pastoralreferent Hubertus Lieberth und Pfarrerin Anette Simojoki gestaltet.

Ökumenisches Gebet

Seit über 20 Jahren findet einmal im Monat am ersten Dienstag ein ökumenisches Taizégebet in der Erlöserkirche statt. Die Gebete und Lieder entstammen der Tradition der ökumenischen Gemeinschaft von Taizé , einem kleinen Ort in Frankreich.

Dort entstand noch in den Wirren des Zweiten Weltkriegs eine Bruderschaft, die sich aus Christen verschiedener Konfessionen und verschiedener Länder zusammensetzte, weltweit verbinden Taizégebete mittlerweile Menschen verschiedener christlicher Richtungen und Nationalitäten. Ein zentrales Element der gemeinsamen Gebete sind einfache mehrstimmige Gesänge, die sich oft wiederholen.

Sie prägen auch den Gottesdienst , der auf TV Oberfranken übertragen wird. red