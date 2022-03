Gewaltsam brachen Unbekannte zwischen Freitagmorgen und Sonntagvormittag einen Blechcontainer, einen Lkw-Anhänger sowie einen Bauwagen auf. Mitgehen ließen die Diebe diverse Werkzeuge sowie Kabel im Wert von rund 1200 Euro. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Wer hat verdächtige Personen/Fahrzeuge beobachtet und kann der Polizei Hinweise geben?

Wer hat die Unfallflucht beobachtet?

Eine böse Überraschung erlebte am späten Samstagnachmittag ein Autofahrer in Hallstadt. Als er mit seinem auf dem Parkplatz eines Fitness-Studios in der Emil-Kemmer-Straße abgestellten BMW wegfahren wollte, stellte er Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite fest. Der Verursacher war davongefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern und die Polizei zu verständigen. Die Reparaturkosten belaufen sich auf etwa 2000 Euro. Zeugen der Unfallflucht, die sich zwischen 15 und 17.30 Uhr ereignet hat, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Ohne Führerschein und unter Drogen

Deutlich unter Drogen stand am Montagvormittag der 29-jährige Fahrer eines Kleintransporters, als er auf der A 73 im Bereich der Anschlussstelle Buttenheim von Schleierfahndern der Autobahnpolizei kontrolliert wurde. Der Führerschein war ihm bereits vor längerem entzogen worden. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurden zudem noch Rauschgift im unteren zweistelligen Grammbereich und ein gefälschter Impfpass aufgefunden und sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt. Anzeigen wegen der Drogenfahrt, Fahren ohne Fahrerlaubnis , Illegalen Drogenbesitzes und Urkundenfälschung folgen.

Polizei stoppt Fahrt unter Drogeneinfluss

Erkennbar unter Drogeneinfluss stand ein 40-jähriger VW-Fahrer, als er am Montagnachmittag im Bereich des Gewerbeparks von Schleierfahndern der Verkehrspolizei kontrolliert wurde. Ein Drogentest verlief positiv. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt. Bußgeld, Punkte und Fahrverbot folgen.

Fahrraddieb wird auf Terrasse fündig

Von der Terrasse eines Anwesens in der Amlingstadter Straße entwendete ein Unbekannter ein dort abgestelltes Mountainbike. Das blau-weiße Fahrrad der Marke Haibike/Attack hat einen Zeitwert von rund 100 Euro. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 21. Februar und 5. März. Wer kann Hinweise auf den Dieb bzw. den Verbleib des Rades geben? pol