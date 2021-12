Am Mittwoch, 26. Januar, ist Maria Clara Groppler in den Haassälen zu Gast. Sie gilt als spannendste Neuentdeckung der weiblichen Stand-Up-Comedy-Szene. Maria Clara Groppler sieht dabei so unschuldig und süß aus, wenn sie derb, aber smart, ein bisschen vulgär, mit ein wenig Erotik, die Grenzen des Sagbaren auslotet. Karten für die Show gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online unter www.eventim.de Foto: Veranstalter