Johann Sebastian Bach und Heinrich Ignaz Franz Biber stehen am 4. Februar um 17 Uhr und am 5. Februar um 11 Uhr auf dem Programm in Aufseßhöflein. Valerie Rubin (Violine), Martin Timphus (Viola) und Katja Kuen (Violoncello) spielen „Transformation“.

Transformation ist ein Kennzeichen des Lebens. Was sich nicht verändert, erstarrt und stirbt. In dem musikalischen Programm bezieht sich der Begriff auf drei bedeutende Werke aus der Barockzeit, allesamt „Thema mit Variationen“: die „Passacaglia“ von H.I.F. Biber , die „Chaconne“ von J.S. Bach und die „Goldberg-Variationen“ von J.S. Bach .

Am Ende der fünfzehn „Rosenkranz-Sonaten“ von Heinrich Ignaz Franz Biber , die sich auf die heiligen Mysterien der Gottesmutter beziehen, steht die Passacaglia.

Hoffnung, Vergebung, Glaube

Als Johann Sebastian Bach nach einer mehrwöchigen Dienstreise zu seiner Familie zurückkehrte, erfuhr er, dass etwa eine Woche zuvor seine Frau plötzlich verstorben war.

Trauernd schrieb Bach darauf die „Chaconne in d-moll“. Diese fängt in d-moll an, eine besonders traurige und düstere Tonart. Der mittlere Teil der „Chaconne“ wechselt allerdings zu D-Dur.

Die Geige überwindet alles Schwermütige, man hört Hoffnung, Vergebung und Glaube an Gott.

Im Jahre 1741 erschien ein neues Werk von Johann Sebastian Bach . Man gab diesem Werk später den Titel „Goldberg-Variationen“. In der Fassung für Streichtrio entsteht ein völlig neues Klangwerk.

Karten gibt es für 25 Euro (ermäßigt für Musikliebhaber unter 28 oder mit Behindertenausweis für 16 Euro).

Wegen der geringen Zahl der Sitzplätze gibt es Karten nur im Vorverkauf via E-Mail an rubin@chamber-players.de oder Tel. 0152/33513588.

Bei einer – auch kurzfristigen – Verhinderung bittet der Veranstalter, telefonisch oder per E-Mail abzusagen. Wenn die Plätze noch vergeben werden können, wird der Kaufpreis dann zurückerstattet. red