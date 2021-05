Am kommenden Sonntag, 30. Mai, lädt die evangelische Johanneskirche von 10 bis spätestens 12 Uhr zu einem Stationengottesdienst rund um Hallstadt ein. An mehreren Stationen gibt es die Möglichkeit, die verschiedenen Elemente des Gottesdienstes näher kennenzulernen. Der Gottesdienst wird vorbereitet und durchgeführt von den Konfirmanden, die auch die jeweiligen Stationen betreuen. Die Stationen können mit dem Fahrrad , Kinderwagen, zu Fuß, aber auch mit dem Auto angefahren werden. Den Plan dazu gibt es auf der Homepage der Kirchengemeinde (www.johanneskirche-hallstadt.de) oder ausgedruckt in der Johanneskirche am Taufstein zum Mitnehmen. Es müssen auch nicht alle Stationen besucht werden. Wenn die Beine müde werden oder die Lust der Kinder nachlässt, kann man auch wieder nach Hause oder zu einem Spielplatz abbiegen. An den Stationen bitte FFP2-Maske tragen. Wer lieber einen Gottesdienst an der Kirche feiern möchte, ist am Samstag, 29. Mai, um 18 Uhr zum Abendgottesdienst auf den Kirchplatz eingeladen. red