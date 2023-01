Am Dreikönigsfest werden die Sternsinger ausgesendet, um Spenden für Kinder in Not zu sammeln. Dieses Jahr lautete das Motto: „ Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“. In Lohndorf sammelten Emilian, Philipp und Raphael. In Pödeldorf waren es stolze zwanzig Kinder und Jugendliche , die an die Häuser ihr „20 C+M+B 23“ schrieben, Glück und Segen den Bewohnern wünschten und ihre Büchsen für Spenden hinhielten. Pfarrer Marianus Schramm dankten allen Sammlern, aber auch den Spendern für ihre Gaben.

Stärkeantrinken für neues Jahr

Die Tradition des Stärkeantrinkens am Dreikönigstag hat sich in den ländlichen Gegenden erhalten. In Gräfenhäusling trafen sich zum Beispiel in der Gastwirtschaft Krappmann auch die Schafkopffreunde, um zu karteln.

Bei dem Treffen kam auch das 50. Stammtischfest der „Lustigen Säuschwänz“ zur Sprache, das am zweiten Wochenende im Juli begangen werden soll.

Die Freunde des Wirtes feierten in den nächsten Tag hinein, um dann dem Gastgeber zum Geburtstag gratulieren zu können. Zur Stärkung gab es im Anschluss in der großen Meterpfanne ein kräftiges Eierschmalz, von dem sich jeder mit dem Löffel nehmen konnte.

In anderen Wirtschaften wie etwa in Tiefenellern spendierte der Wirt dagegen Punsch und Plätzchen oder Punschstangen zum traditionellen Stärkeantrinken.