Die Anpassungen der aktuellen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in Bayern, die seit 17. Februar gelten, machen unter anderem auch für den Sport wieder mehr möglich. Demnach gilt für die eigene sportliche Betätigung sowie die praktische Sportausbildung nur noch 3G – also geimpft, genesen oder getestet. „Ich freue mich, dass auch im Sport wieder mehr erlaubt ist“, zeigt sich Wolfgang Reichmann zufrieden mit den am Dienstag von der bayerischen Staatsregierung bekanntgegebenen neuen Regelungen, wie aus einer Mitteilung des Stadtverbandes für Sport in Bamberg hervorgeht.

Jetzt dürfen, so der Vorsitzende des Stadtverbandes, neben den Geimpften und Genesenen auch wieder Getestete gemeinsam Sport treiben oder in ein Fitnessstudio gehen. „Jetzt hoffen wir inständig, dass der Sport wieder mehr Zulauf bekommt, dass viele Menschen wieder in die Vereine eintreten und auch das Vereinsleben wieder so Fahrt aufnimmt. Denn der Sport ist für viele Menschen nicht nur Körperbetätigung, die guttut, sondern auch ein wichtiger sozialer Anker“, betont Reichmann weiter.

Allerdings macht der ehemalige Lehrer auf eine wichtige Regelung aufmerksam: „Eine FFP2-Maske ist beim Besuch einer Sportveranstaltung jedoch nach wie vor zu tragen.“ Verschiedene Handlungsempfehlungen wie zum Beispiel zur Hygiene oder zur Durchführung von Versammlungen, ergänzt Reichmann, biete der bayerische Landessportverband (BLSV) auf seiner Internetseite an.

Sportmobil ist verfügbar

Der Stadtverband nimmt die Lockerungen auch zum Anlass, auf das Ausleihen des Sportmobils aufmerksam zu machen. Das Fahrzeug des Stadtverbandes kann zu moderaten Preisen ausgeliehen werden. Sie liegen für eine Leihe an Werktagen mit 150 Freikilometern bei 30 Euro , am Wochenende bei 40 Euro . Auch ein Ausleihen für eine Woche ist möglich mit 1500 Freikilometern für 200 Euro . Für ein Wochenende sind bei 500 Freikilometern 80 Euro zu entrichten, nennt Mäx Zillibiller, Vorstandsmitglied und für die Vergabe des Sportmobils zuständig, auch Zahlen. Der Kleinbus verfügt über neun Sitze und darf mit dem Pkw-Führerschein der Klasse B – früher Klasse 3 – gefahren werden.

Formal ist es einfach: „Die Vereine müssen vor der erstmaligen Nutzung eine Nutzungsvereinbarung unterschreiben und diese uns zusenden, zusammen mit einer Einzugsermächtigung zur Abbuchung der Kostenpauschale“, beschreibt Mäx Zillibiller das Verfahren. Möglich ist die Reservierung online unter www.sportverband-bamberg.de/Unser-Sportmobil. red