Bei den Schulhaussanierungen hält die Stadt Bamberg das Tempo laut einer Pressemitteilung „weiter hoch“, an mehr als einem Dutzend Schulen werde gearbeitet. Eine aktuelle Übersicht der Maßnahmen stellte Finanzreferent Bertram Felix am Dienstag dem Finanzsenat vor: „Das Investitionsvolumen dieser Projekte beträgt stolze 18,1 Millionen Euro .“ „Damit“, so OB Starke, „bleiben die Sanierungsmaßnahmen ganz oben auf der Tagesordnung.“ Am meisten Geld fließe mit knapp 6,2 Millionen Euro in die Teilsanierung der Wunderburgschule (Baujahr 1880), was als Teil des kommunalen Finanzausgleichs (FAZR) mit knapp 3,1 Millionen Euro gefördert werde. Die Maßnahme begann im August. Inzwischen wurden die Fassaden an Kapellen- und Holzgartenstraße neu verputzt, die dortigen Fenster getauscht, die Dachflächen erneuert sowie Akustik und Beleuchtung optimiert.

Außerdem wurde das Gebäude an die Fernwärme angeschlossen. Es laufen noch die Toilettensanierung, die Verbesserung des Brandschutzes und weitere Fassaden- und Innenraumarbeiten. Ebenfalls aufwendig sind die Projekte an der Luitpoldschule (Baujahr 1901), wo für 2,7 Millionen Euro unter anderem die historische Fassade wiederhergestellt wurde, und an der Erlöserschule (Baujahr 1956), wo knapp 2,1 Millionen Euro verbaut werden. Die Toilettensanierung und die Einrichtung eines Schülercafés wurden bereits im Dezember abgeschlossen. Vorbereitet wird nun die Sanierung der Umkleiden, Toiletten und Waschräume in der Turnhalle. In Angriff genommen wird zudem die Generalsanierung der Graf-Stauffenberg-Schulen (Baujahr 1972). Zuletzt war die dortige Sporthalle runderneuert worden. red