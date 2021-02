Die Kirchengemeinde St. Urban lädt am Samstag, 27. Februar, zu einem meditativen Gottesdienst unter der Leitung von Pfarrer Bambynek und unter der Gestaltung durch das P-Seminar Taizé des Maria-Ward-Gymnasiums ein. Angesprochen sind Jugendliche, Taizé-Begeisterte, Junggebliebene und Neugierige. Beginn ist um 18 Uhr in der Kirche St. Urban am Babenbergerring 26. Die Anmeldung für den Gottesdienst ist auf der Website der Pfarrei (https://sb-bamberger-westen.de) bis 26. Februar zu finden. Zudem wird der Gottesdienst über den Youtube-Kanal "Steigerwald Online" (https://www.youtube.com/c/SteigerwaldOnline) übertragen. red