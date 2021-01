Am vergangen Sonntag beschädigten Unbekannte mit einem Fahrzeug den Sportplatz in Oberköst sowie den Bolzplatz in Walsdorf in der Schulstraße. Der oder die Täter befuhren die Rasenflächen und drehten mit dem Pkw Kreise im Schnee, so dass die Flächen beschädigt wurden. Der jeweilige Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Wer kann Hinweise auf die Verursacher geben? Zeugen melden sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Telefon 0951/9129-310.