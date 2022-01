Die Kita Friedrich Oberlin, die zur Diakonie Bamberg-Forchheim gehört, zählt zu den Gewinnern der Aktion „Kita-Spielothek“, die der Verein „Mehr Zeit für Kinder“ ins Leben gerufen hat. „Die Kinder dürfen wie in einer Bibliothek die Spiele ausleihen. Deshalb heißt die Aktion auch Kita-Spielothek“, so Anja Abeska-Mai. Die Idee dahinter: spielerisch die Entwicklung der Kinder fördern und durch die Ausleihe der Spiele nach Hause die Spielkultur in den Familien stärken.

„Vorerst ist die Ausleihe für die Kinder nur innerhalb der Kita möglich“, so Kita-Leiterin Heidi Zillig. „Sobald es die Pandemie aber zulässt (…), können die Kinder die Spiele auch mit nach Hause nehmen.“ red