Nach der Corona-Pandemie hat sich das Team des Mehrgenerationenhauses in diesem Jahr wieder entschlossen, einen Aktionstag für Kinder und Jugendliche zu organisieren. Unter der Leitung von Ruth Domide hatte man in der gesamten Schulmensa und in den beiden Kindergärten einen Spieleparkour aufgebaut. Aus der Mensa der Gesamtschule gab es Kaffee, Kuchen und Gebäck.

Die Kinder der beiden Kindergärten sowie zahlreiche Jugendliche nahmen das Angebot wahr. Erwachsene freuten sich über das Angebot der Mensa mit Kaffee und Kuchen.

Viele Spiele für die Kinder

Ein Glücksrad, ein Parkour der Sinne sowie einige Spiele sorgten indes bei der Vielzahl von Kindern für Unterhaltung während der Veranstaltung. gel