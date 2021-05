Ab dem kommenden Montag, 10. Mai, bis voraussichtlich Ende Juli wird die Wildensorger Hauptstraße zwischen den Straßen Oberes Gässchen und Rinnersteig in Abschnitten nun doch voll für den Durchgangsverkehr gesperrt. Anwohner erreichen trotz Vollsperrung ihre Grundstücke, Zufußgehende und Radfahrende können passieren, die Busse werden umgeleitet. Die komplette Sperrung ist notwendig, weil die Bauarbeiten an der dortigen Wasserleitung mehr Platz benötigen, als ursprünglich geplant, teilt die Stadt mit. Ursprünglich sollte während des Austauschs der 55 Jahre alten Wasserleitung die Wildensorger Hauptstraße nur einseitig gesperrt und der Durchgangsverkehr an der Baustelle vorbeigeführt werden. Die neue Bauplanung ist nicht nur sicherer für Verkehrsteilnehmer und Bauarbeiter – sie ist auch schneller: Statt im September sollen die Arbeiten nun Ende Juli beendet sein.

Von der Vollsperrung sind die Busse der Linien 910 und 913 betroffen. Die Stadtwerke Bamberg versuchen mit verschiedenen Fahrplananpassungen, den Fahrgästen auch während der Baumaßnahme ein Fahrtenangebot in der gewohnten Qualität zur Verfügung zu stellen. Näheres unter www.stadtwerke-bamberg.de/bus, in der Fahrplanauskunft des VGN (www.vgn.de) und vor Ort an den Haltestellen. red