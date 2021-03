Vor zwei Jahren erschütterten ein gelungener und ein versuchter Einbruch in zwei Juweliergeschäfte mitten in Bamberg die Stadt. Mit gestohlenen Autos waren die Täter ins Schaufenster gerast und hatten zumindest im Januar 2019 fette Beute gemacht. Nun müssen sich zwei Bandenmitglieder vor dem Landgericht Bamberg verantworten. Zum Auftakt schwiegen die 44- und 52-jährigen Männer aus Polen.

In aller Herrgottsfrühe ist es, als es am Grünen Markt mitten in Bamberg einen gewaltigen Schlag tut. Mit dem Heck eines roten Stadtgeländewagens sind vier vermummte Gestalten in das Schaufenster eines Juweliergeschäftes gerast. Obwohl es sich um spezielles Sicherheitsglas handelt, kann es der Wucht des beinahe zwei Tonnen schweren Fahrzeuges im Rückwärtsgang nicht standhalten.

Hoher Sachschaden

Das Sturmhauben-Quartett nutzt die entstandene Bresche, um ins Innere zu gelangen. Dort greifen die Männer ungestört zu. Vitrinen und Schaukästen schlagen sie ein, entnehmen auch aus den Schaufenstern Schmuckstücke und wertvolle Uhren . Den Verkaufswert beziffert der Juwelier mit rund 750 000 Euro. Hinzu kommen noch einmal 30 000 Euro Sachschaden . Noch größer allerdings ist der Ärger, weil derartige Einbrüche sich in den letzten Jahren gehäuft haben. "Alleine während meiner Dienstzeit waren es vier solche Vorfälle", so der Vorsitzende Richter Manfred Schmidt .

Zehn Monate später spielt sich beinahe die gleiche Szene noch einmal ab. Diesmal nur einige Schritte entfernt bei einem Juwelier in der Keßlerstraße. "Ich gehe davon aus, dass sie erneut denselben Juwelier im Auge hatten", so ein Hauptkommissar der Kriminalpolizei Bamberg . Nur hätten bereits aufgestellte Weihnachtsbuden vor der Fassade den Anlauf für das Ramm-Manöver erschwert. Da habe man sich den nächstbesten Juwelier gesucht.

Schließlich scheitern sie an einer zu schmalen Eingangstüre. Trotz mehrfachen Versuchs kommen sie nicht durch die Scheibe. Obwohl ihr alter Audi mehr als zwei Tonnen wiegt. Kurzerhand geben sie ihren Plan auf und flüchten zu Fuß in die Dunkelheit. Freilich nicht, ohne einen Sachschaden von knapp 10 000 Euro am Laden und dem Mauerwerk hinterlassen zu haben. Später machen sie sich mit einem wartenden Wagen aus dem Staub.

Schwachstelle im Bordsystem genutzt

Um den Sachschaden von etwa 15 000 und 2000 Euro an den Rammfahrzeugen müssen sich die Täter keine Gedanken machen. Denn beide SUVs haben sie in Strullendorf bzw. Nürnberg gestohlen. Nur wenige Stunden vor ihren Angriffen auf die Juweliergeschäfte . Dabei nutzten sie eine Schwachstelle im "Keyless-go-System", um das verschlossen parkende Auto öffnen und starten zu können. Das gelingt, indem man das Funksignal zwischen Schlüssel und Bordcomputer abfängt und kopiert oder durch einen Störsender unterbricht. In beiden Fällen kann man danach einfach losfahren.

Ähnliches gilt für die Fluchtwagen , mit denen sie im Januar bzw. November 2019 den Rückweg Richtung Autobahn angetreten hatten. Auch diese beiden fahrbaren Untersätze gehörten nicht ihnen, sondern Haltern aus Bamberg . Zumindest eines der Fahrzeuge tauchte in Hirschaid wieder auf. Das andere ist bis heute verschwunden.

Vor der Zweiten Strafkammer schwiegen die beiden Angeklagten größtenteils. Nur am Ende des Tages gab einer der Männer, der schon acht Jahre Gefängnis in seinem Heimatland hinter sich hat, seine Beteiligung an beiden Raubzügen zu.

Der Prozess ist auf fünf Verhandlungstage angesetzt und soll Ende März ein Ende finden.