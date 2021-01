Der (schriftlich vorliegende) Bericht über das Sommerferienprogramm von Margit Fritischi stand im Mittelpunkt der jüngsten Marktgemeinderatssitzung in Buttenheim . Bürgermeister Michael Karmann (ZWdG/CSU) dankte ihr und ihren Mitstreitern für das Engagement zum Wohle der Buttenheimer Kinder und Jugendlichen . Einen reich bebilderten Überblick über die Aktionen und Veranstaltungen findet man wieder in der Buttenheimer Ferienprogrammzeitung ("Bacari"), er ist auch auf der Homepage der Marktgemeinde zu finden.

Trotz Corona konnten im Berichtszeitraum 21 Aktionen durchgeführt werden, die von 166 Kindern und Jugendlichen besucht wurden. Acht Veranstaltungen mussten aufgrund der Gruppengröße in zwei Kursen angeboten werden. Dank der zahlreichen freiwilligen Helfer und der vielen Ideen vor Ort konnte das Ferienprogramm mit einem Defizit von lediglich 126 Euro abgeschlossen werden.

Nachfolgerin gesucht

Margit Fritischi berichtete, dass die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen mit den Corona-Regeln und -Maßnahmen sehr gut vertraut waren und sich vorbildlich verhalten haben. Für das nächste Ferienprogramm solle man sich Gedanken machen, wie ein zukunftsfähiges Modell einer Online-Anmeldung aussehen könne. Die Organisatorin selbst will nur noch maximal für die Ferienprogramme 2021 und 2022 als Hauptverantwortliche zur Verfügung stehen. Ihr sei das "Ferienprogramm ein Herzensanliegen" und sie würde gerne ihre Nachfolgerin bzw. ihren Nachfolger mit den Gegebenheiten vertraut machen und dann nur noch eigene Aktionen anbieten.

Die Planung eines Fonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung der Europäischen Metropolregion Nürnberg e. V. im Rahmen des Forums " Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung " war ein weiteres Thema im Marktgemeinderat . In der Ratsversammlung 2018 hatte man beschlossen, dass bis 2050 die CO2 -Emissionen in der Metropolregion Nürnberg um 80 bis 90 Prozent gesenkt werden sollen. Die Umsetzung von kommunalen und interkommunalen Maßnahmen soll mit dem Fonds finanziell angeregt werden, um so auch wirtschaftlich nicht oder eher schwierig zu realisierende Projekte im Sinne des Klimaschutzes ermöglichen zu können. Dazu soll zu Beginn des Jahres ein gemeinnütziger Verein gegründet werden. Zahlreiche Städte und Gebietskörperschaften, so unter anderem der Landkreis Bamberg, haben bereits signalisiert Gründungsmitglieder zu werden. Die Entscheidung, ob der Markt Buttenheim dem Verein beitritt, wurde vertagt. Es soll demnächst einer der Initiatoren in den Gemeinderat eingeladen werden, um sich dann genauer informieren zu können.

Erster Antrag

Im Rahmen des ILE-Regionalbudgets für 2021 ist ein erster Antrag beim Markt Buttenheim eingegangen. Entscheidungsberechtigt hinsichtlich der Genehmigung der Maßnahme ist das zuständige Auswahlgremium der ILE Regnitz-Aisch. Dem Markt Buttenheim obliegt es jedoch, die eingegangenen Vorschläge zu prüfen und der ILE einen kommunalen Vorschlag in Bezug auf die gewünschten Umsetzungsmaßnahmen vorzulegen.