Die DLRG Burgebrach hat im Rahmen des 1000. Jubiläumsjahres ein 24-Stunden-Schwimmen im Hallenbad Burgebrach veranstaltet. Hierbei ging es um den Spaß am Schwimmen.

263 Teilnehmer waren in den 24 Stunden am Start, wie die DLRG mitteilt. Los ging es am Freitag um 17 Uhr mit einer kurzen Eröffnungsrede des Vorstands Franz Fuchs . Unterstützt wurde er dabei vom dritten Bürgermeister Peter Ludwig , vom Schönbrunner Bürgermeister Dirk Friesen sowie von den beiden Landtagsabgeordneten Holger Dremel und Melanie Huml . Nach dem erfolgreichen Anschwimmen ging es los. Groß und Klein sprangen ins Wasser und zogen ihre Bahnen. Am Abend wurde es dank Lichttechnik gemütlich im Hallenbad , die ganze Nacht hindurch waren die vier Bahnen gut besetzt.

Von Schlaf war weit und breit nichts zu spüren. Samstagvormittag hatte die DLRG dann Besuch von Landrat Johann Kalb . Zum Abschluss der Veranstaltung sprang dann Bürgermeister Johannes Maciejonczyk ins Becken und zog mit MdL Holger Dremel seine Bahnen im Hallenbad .

Aber es ging auch um Platzierungen. Für das Vereinsschwimmen (Nichtschwimmverein) konnten die Ebrachtaler Musikanten Burgebrach mit 39.650 Metern den Sieg für sich holen. Bei den Schwimmvereinen waren das Team Warmduscher ganz klar vorne mit gesamt 345.250 Metern.

Bei den Kindern unter zwölf Jahren waren Jana Kram mit 6600 Metern und Paul Schiller mit 3200 Metern erfolgreich. Unter den Jugendlichen ab zwölf Jahren gingen die Titel an Annika Raab mit 10.000 Metern bzw. Moritz Riemer mit 6000 Metern. Bei den Erwachsenen siegten Sarah Dubiel mit 62.000 Metern und Eric Seller mit 63.550 Metern. red