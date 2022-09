Der 1. MSC Scheßlitz veranstaltet am Samstag, 24. September, die vierte Ausgabe seines Rallyesprints, ein kompaktes Format über maximal 15 Wertungsprüfungskilometer (WP). Es hat sich ein kleines, aber feines Starterfeld mit vielen Toppiloten aus ganz Nordbayern eingefunden.

Die WP befinden sich zwischen Burgellern und Ehrl. Um 11.45 Uhr verlässt das erste Fahrzeug den Startpark am MSC-Clubheim an der Peulendorfer Straße und wird gegen 12 Uhr am Start erwartet. Am Ortsrand von Ehrl ist ein Zuschauerpunkt ausgewiesen. Mehr Infos unter msc-schesslitz.de. red